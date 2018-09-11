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Трамп обсудил с губернаторами подготовку к урагану «Флоренс»
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Трамп обсудил с губернаторами подготовку к урагану «Флоренс» 

РИА Новости 11 сентября 2018
ВАШИНГТОН, 11 сен — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что обсудил с губернаторами ряда штатов подготовку к урагану «Флоренс».
"Только что поговорил по телефону с губернатором Южной Каролины Генри Макмастером, губернатором Северной Каролины Роем Купером и губернатором Виргинии Ральфом Нортэмом относительно надвигающегося шторма. Федеральное правительство в готовности, готово помогать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю", — написал Трамп в Twitter.
"Мои люди только что проинформировали меня, что этот один из наихудших штормов, которые обрушивались на Восточное побережье за многие годы. Кроме того, похоже, что это будет прямой удар по Северной Каролине, Южной Каролине и Виргинии. Пожалуйста, будьте готовы, будьте осторожны, будьте в безопасности!" — добавил Трамп.
Ранее ураган «Флоренс» в Атлантике усилился до опасной четвертой категории по пятибалльной шкале. Национальный центр по предупреждению об ураганах США считает, что на данный момент вероятность того, что «Флоренс» в течение пяти дней достигнет восточного побережья США, составляет более 90%.
Just had calls with South Carolina Governor Henry McMaster, North Carolina Governor Roy Cooper, and Virginia Governor Ralph Northam regarding the incoming storm. Federal Government stands by, ready to assist 24/7.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2018 г.
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