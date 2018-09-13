Ураган Флоренс согнал с места корабли ВМС США и авиацию

Ураган Флоренс заметно ослаб, в США его называли одним из самых мощных за последние десятилетия. По данным американских метеорологов, скорость ветра в эпицентре сейчас не превышает 50 метров в секунду. Тем не менее, власти не отказываются от мер предосторожности и призывают жителей наиболее опасных районов в срочном порядке искать укрытие.

Северная Каролина по расчетам может принять на себя основной удар стихии. Флоренс уже называют не только потенциально самым смертоносным с 1989 года после урагана Хьюго. Это еще и самый непредсказуемый ураган. Так, сейчас скорость внутри циклона снизилась примерно до 200 километров в час, из-за этого категорию опасности с четвертой опустили до третьей, однако при этом ураган увеличился в размерах и сейчас это циклон площадью больше чем четыре штата Огайо, а это очень крупный штат. Время пошло на часы и сейчас у жителей прибрежной полосы — последний шанс эвакуироваться.

"В очередной раз повторяю: берите судьбу в свои руки и пожалуйста уезжайте, чтобы спастись от этого опасного шторма", — заявил мэр прибрежного города Маунт-Плизант Уилл Хэйни.

Эвакуация обязательная, но заставить покинуть эти районы власти не имеют право. Зато, когда ветер на земле достигнет скорости 80 километров в час, желающих уехать полиция уже не пустит на дорогу. Кроме того во многих районах будет объявлен круглосуточный комендантский час. То есть на улицу будет выходить нельзя. По сути, кто решил остаться — сможет надеяться только на себя, потому что экстренные службы в этих районах работать не будут. Как заявляют власти, рисковать жизнями пожарных и врачей не будут из-за тех, кто решил остаться.

Некоторые люди остаются, потому что за годы жизни привыкли к таким проявлениям стихии, кто-то надеется, что буря стихнет, кто-то опасается за сохранность вещей или же не хочет тратить деньги на гостиницу, переезд. Для тех, кто уехать не может, в нескольких городах организованы убежища в крепких кирпичных зданиях, например в школах. Правда и туда просят не приходить с пустыми руками.

"Вам придется взять предметы первой необходимости, возможно, продовольствие и даже спальные мешки. О пятизвездочном отеле речи явно не идет. Так что, если вы нуждаетесь в убежище — имейте это в виду", — заявил губернатор штата Южная Каролина Джон Текленбург.

В возможных зонах бедствия размещают Национальную гвардию. Военные при этом и сами готовятся к визиту Флоренс. Из Норфолка в открытое море вышли 30 кораблей, что там переждать стихию, а из-за приближения урагана авиабазу Лэнгли-Истис покинули истребители F22 и другие самолеты перелетели на аэродром в Огайо. Больше всего экстренные службы опасаются, что ураган задержится на побережье, и будет заливать эту зону водой, которую будет втягивать из океана. Так что возможны наводнения и оползни.