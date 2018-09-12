Анонсировано появление «Суперджета» с увеличенной дальностью

«Сейчас самолет с дополнительными баками может преодолевать расстояние до 6 тыс. км. Нам была поставлена задача акционером, и мы ее выполним в 2019 году — создать и сертифицировать еще дополнительные баки (их будет восемь), позволяющие нам преодолевать популярное направление — из Москвы на Дальний Восток», — рассказал вице-президент ГГС по продажам Евгений Андрачников

Он пояснил, что речь идет о расстоянии в 7 тыс. 200 км. Нынешняя версия самолета в текущей комплектации способна преодолеть 4 тыс. 500 км, пишет «Интерфакс»

В конце прошлого года поставками российских самолетов, в числе которых был SSJ-100, заинтересовалась Саудовская Аравия. Чуть ранее было решено подписать соглашение о поставке российских SSJ-100 в Европу.