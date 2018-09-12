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Анонсировано появление «Суперджета» с увеличенной дальностью
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Анонсировано появление «Суперджета» с увеличенной дальностью 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 42 минуты назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) собираются выпустить бизнес-версию воздушного судна Sukhoi Superjet 100, которая смогла бы преодолеть расстояние от Москвы до Дальнего Востока.
«Сейчас самолет с дополнительными баками может преодолевать расстояние до 6 тыс. км. Нам была поставлена задача акционером, и мы ее выполним в 2019 году — создать и сертифицировать еще дополнительные баки (их будет восемь), позволяющие нам преодолевать популярное направление — из Москвы на Дальний Восток», — рассказал вице-президент ГГС по продажам Евгений Андрачников.
Он пояснил, что речь идет о расстоянии в 7 тыс. 200 км. Нынешняя версия самолета в текущей комплектации способна преодолеть 4 тыс. 500 км, пишет «Интерфакс».
В конце прошлого года поставками российских самолетов, в числе которых был SSJ-100, заинтересовалась Саудовская Аравия. Чуть ранее было решено подписать соглашение о поставке российских SSJ-100 в Европу.
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