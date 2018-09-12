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В Мексике около тысячи семей эвакуировали из-за утечки газа
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В Мексике около тысячи семей эвакуировали из-за утечки газа 

РИА Новости 45 минут назад
МЕХИКО, 12 сен — РИА Новости. Около 1,2 тысячи семей были эвакуированы в среду из семи районов мексиканского города Пуэбла, также были вывезены в безопасные места 180 пациентов одной из больниц из-за крупной утечки газа.
Нефтяная компания Pemex сообщила, что утечка произошла на ее газопроводе после несанкционированной врезки в трубу. Сейчас трубопровод перекрыт, утечка ликвидирована, но служба гражданской обороны Пуэблы по-прежнему не рекомендует жителям несколько часов возвращаться в дома.
Власти приняли решение приостановить в среду занятия сразу в 77 школах на севере города, отмечает портал Universal.
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