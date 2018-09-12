Bloomberg: ущерб от урагана «Флоренс» в США может составить около $30 млрд

НЬЮ-ЙОРК , 12 сентября. / ТАСС /. Предполагаемый ущерб от урагана «Флоренс», который в ближайшие дни, согласно прогнозам, обрушится на восточное побережье США , может составить не менее $27 млрд Такие оценки приводит в среду агентство Bloomberg

Таким образом, «Флоренс» может войти в десятку самых разрушительных ураганов в современной истории США. Как отмечает агентство, большего всего средств на восстановление разрушенной инфраструктуры властям пришлось выделить после удара урагана «Катрина», обрушившегося на штат Луизиана в 2005 году. Тогда он нанес ущерб в размере около $160 млрд

На втором месте в списке расположился ураган «Харви», из-за которого серьезно пострадали некоторые районы Техаса в прошлом году ($125 млрд). На третьем — ураган «Мария», обрушившийся также в прошлом году на ассоциированное с США государство Пуэрто-Рико ($90 млрд). Всего в 2017 году ураганы и другие стихийные бедствия нанесли в США ущерб в размере около $306 млрд, сообщает агентство.

Сформировавшийся в Атлантическом океане ураган «Флоренс» 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. В настоящее время он расположен примерно в 840 км к юго-востоку от береговой линии штата Южная Каролина. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 59,7 м/с. Как ожидается, он достигнет побережья США не раньше пятницы.

Власти штатов Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется «Флоренс», уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов — всего более 1,5 млн человек. Как предупредили синоптики, ураган может привести к потенциально катастрофическим наводнениям. Только в одной Северной Каролине ожидается более 1 тыс. мм осадков.