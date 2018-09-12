Четверть самых загруженных аэропортов мира подвержена риску затопления

Риме, Сан-Франциско и Четверть самых загруженных аэропортов по всему миру располагаются выше уровня моря менее чем на 10 м, 12 из них, в том числе хабы (узловые аэропорты, имеют высокий процент стыковочных рейсов) в Шанхае Нью-Йорке , всего на 5 м выше уровня моря. Такое расположение делает аэродромы уязвимыми перед последствиями изменения климата: более частыми тропическими циклонами и наводнениями. О том, как аэропортам подготовиться к экстремальным погодным явлениям, говорится в материале The New York Times

Участки вдоль прибрежной полосы считаются идеальными для строительства взлетно-посадочных полос и терминалов, поскольку там меньше препятствий для взлета и посадки самолетов, а также потенциально ниже вероятность, что люди будут жаловаться на шум. В то же время такие аэропорты более уязвимы перед наводнениями и ураганами. В 2012 году тропический циклон «Сэнди» прервал работу трех аэропортов, обслуживающих Нью-Йорк. В 2015 году тайфун «Гони» затопил взлетно-посадочные полосы в международном аэропорту Хунцяо в Шанхае.

В этом году в результате наводнения в индийском штате Керала на две недели был закрыт Международный аэропорт Кочин (или аэропорт Недумбассери). А в сентябре от проливных дождей, вызванных тайфуном «Джеби», пострадал международный аэропорт Кансай, построенный на искусственном острове вблизи города Осака в Японии. Инженеры, которые руководили проектом, называли Кансай «непотопляемым». Однако волна высотой 11 футов (3,3 м) затопила насосы, предназначенные для откачки воды.

"Мы понимаем, что будут последствия. И мы ожидаем, что они будут серьезными", — заявил заместитель генерального директора Международного совета аэропортов Майкл Росселль. «Определить проблему — первый шаг. Признать ее серьезность — второй. А третий: понять, что можно сделать с этим», — рассуждает эксперт.

Многие аэропорты начали усиливать защиту от последствий глобального потепления: например, в аэропорту Сейнт Пол Даунтаун в штате Миннесота (США) предусмотрена переносная стена на случай разлива реки Миссисипи. С использованием федерального гранта в размере $28 млн один из аэропортов Нью-Йорка Ла-Гуардия закупил стену против наводнений, водные насосы, проложил дренажную систему на аэродроме и модернизировал аварийные электрические подстанции и генераторы.

Эксперты обращают внимание и на другие последствия изменения климата для авиации. Помимо прочего может усилиться турбулентность, а в условиях экстремальной жары воздух становится разреженным, а значит не создает нормальную подъемную силу, поэтому самолетам будет труднее набирать высоту.

Авторы NY Times рассматривают данные угрозы как расплату сектора за вклад в глобальное потепление. На долю воздушных перевозок приходится около 3% выбросов парниковых газов. При этом, по прогнозам Международной организации гражданской авиации (специализированное учреждение ООН ), выбросы могут утроиться к 2050 году.

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