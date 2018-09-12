Сотни тысяч американцев покидают свои дома из-за надвигающегося урагана 

В ожидании удара стихии местные жители опустошили полки супермаркетов.
Десятки крупных автомобильных дорог на восточном побережье США в эти минуты полностью заблокированы. Сотни тысяч людей пытаются экстренно покинуть свои дома, пока в них не постучалась «Флоренс». Так назвали самый мощный более, чем за полвека ураган.
Он, как ожидают синоптики, принесет не только катастрофические осадки, но и разрушения. О том, что к удару стоит готовиться серьезно заявил и Дональд Трамп в своем специальном обращении к нации. Эвакуации подлежат миллион жителей. В нескольких штатах объявлено чрезвычайное положение.
На фоне пессимистичных прогнозов дорожает нефть.