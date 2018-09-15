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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Подмосковье
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МЧС объявило экстренное предупреждение из-за непогоды в Подмосковье 

RT на русском + ещё 2 26 минут назад
Фото: В городе N
МЧС объявило экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями на территории Московской области.
Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.
«При прохождении фронтальной зоны с запада на восток, по Московской области утром и днём 16 сентября ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра с порывами 12-17 м/с», — отметили в ведомстве.
Спасатели рекомендовали избегать деревьев, шатких конструкций, поставить автомобиль в гараж и закрыть форточки.
Ранее сообщалось, что синоптики продлили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на воскресенье, 16 сентября.
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