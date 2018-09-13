Россия уверена в конкурентоспособности своего газа в Европе, заявил Новак

"Россия абсолютно уверена в своей конкурентоспособности по поставкам газа в Европу. Мы не боимся конкуренции с сжиженным природным газом из США, и мы не предпринимаем никаких мер, направленных на то, чтобы этот газ не поставлялся в Европу", — сказал Новак.

"На рыночных условиях, в условиях глобализации газового рынка потребители выигрывают от наличия больших поставщиков, конкурентов, но при этом нельзя искусственно ограничивать тех, кто может поставлять ресурсы на рынок, это может привести к непредсказуемым последствиям в плане энергообеспечения, энергобезопасности в целом", — добавил российский министр.