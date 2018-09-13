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Россия уверена в конкурентоспособности своего газа в Европе, заявил Новак
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Россия уверена в конкурентоспособности своего газа в Европе, заявил Новак 

РИА Новости + ещё 24 13 сентября 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия уверена в конкурентоспособности своего газа в Европе и не предпринимает никаких мер против поставок в регион сжиженного природного газа (СПГ) из США, заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Россия абсолютно уверена в своей конкурентоспособности по поставкам газа в Европу. Мы не боимся конкуренции с сжиженным природным газом из США, и мы не предпринимаем никаких мер, направленных на то, чтобы этот газ не поставлялся в Европу", — сказал Новак.
"На рыночных условиях, в условиях глобализации газового рынка потребители выигрывают от наличия больших поставщиков, конкурентов, но при этом нельзя искусственно ограничивать тех, кто может поставлять ресурсы на рынок, это может привести к непредсказуемым последствиям в плане энергообеспечения, энергобезопасности в целом", — добавил российский министр.
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