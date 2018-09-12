При пожаре на российском судне в рыболовной зоне Марокко погибли два моряка

МУРМАНСК , 12 сентября. / ТАСС /. Следствие проводит проверку после гибели двух моряков в результате пожара на судне «Капитан Богомолов» в районе Марокканской рыболовной зоны, сообщает в среду пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте СК РФ

По данным ведомства, сообщение о гибели двух членов экипажа «Капитана Богомолова» поступило во вторник, 11 сентября.

"Согласно предварительной информации, в машинном отделении судна произошел пожар, который был ликвидирован", — говорится в сообщении управления. Уточняется, что жертвами инцидента стали моторист и рыбмастер.