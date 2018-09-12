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При пожаре на российском судне в рыболовной зоне Марокко погибли два моряка
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При пожаре на российском судне в рыболовной зоне Марокко погибли два моряка 

ТАСС 2 часа назад
МУРМАНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Следствие проводит проверку после гибели двух моряков в результате пожара на судне «Капитан Богомолов» в районе Марокканской рыболовной зоны, сообщает в среду пресс-служба Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.
По данным ведомства, сообщение о гибели двух членов экипажа «Капитана Богомолова» поступило во вторник, 11 сентября.
"Согласно предварительной информации, в машинном отделении судна произошел пожар, который был ликвидирован", — говорится в сообщении управления. Уточняется, что жертвами инцидента стали моторист и рыбмастер.
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