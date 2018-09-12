ИрАэро объявил о запуске чартеров из Екатеринбурга на Хайнань 

Авиакомпания «ИрАэро» рассказала о запуске чартерных рейсов с 18 сентября по маршруту Екатеринбург-Хайкоу (остров Хайнань, Китай), передает "Интерфакс" с ссылкой на пресс-службу екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Продолжительность полета будет составлять около семи часов. Рейсы будут осуществляться на самолете Boeing 777-200, который вмещает до 371 человека. В настоящее время между Кольцово и Хайкоу нет авиасообщения, рейсы есть в другой аэропорт острова — Санья. По информации на сайте аэропорта, сюда летает авиакомпания iFly. Ранее, в 2014 году, полетами в Хайкоу занимались авиакомпании Nordwind Airlines и Utair. Согласно сообщению, с 22 сентября «ИрАэро» начнет совершать прямые рейсы в Хайкоу из аэропорта «Платов» (Ростов-на-Дону).