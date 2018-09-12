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СК проводит проверку по факту падения легкомоторного самолёта в Ульяновской области
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СК проводит проверку по факту падения легкомоторного самолёта в Ульяновской области 

RT на русском 53 минуты назад
Приволжское следственное управление на транспорте СК России выясняет обстоятельства падения легкомоторного самолёта в Ульяновской области, в результате инцидента погиб пилот.
«Предварительно установлено, что в 12:20 (11:20 мск — RT) 12.09.2018 вблизи поселка Тагай Майнского района Ульяновской области упал легкомоторный самолёт, выполнявший сельскохозяйственные работы», — сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что на борту находился только пилот.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, проводится комплекс мероприятий для определения всех обстоятельств инцидента.
Ранее СК начал проверку по факту жёсткой посадки самолёта в Подмосковье.
RT на русском: последние новости
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