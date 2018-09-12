Росавиация обеспокоена подходом к безопасности полетов UTair

Росавиации возникли вопросы к системе управления безопасностью полетов в авиакомпаниях группы UTair, передает "Интерфакс"

"Видимо, эта система в авиакомпании UTair недостаточно эффективна. Мы сейчас ждем результатов проверок, которые проходят в рамках расследований катастрофы с вертолетом Ми-8 и аварии с самолетом Boeing 737", — сказал глава ведомства Александр Нерадько

В ночь с 31 августа на 1 сентября Boeing 737 UTair сразу после приземления в аэропорту Сочи выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в результате загорелись оба крыла. 18 человек пострадали.

4 августа в Красноярском крае разбился принадлежащий UTair вертолет Ми-8. Причиной катастрофы стало столкновение лопастей с грузом другого вертолета. Все 15 пассажиров и трое членов экипажа погибли.

"Надо усилить направления работы, которые связаны, прежде всего, с контролем летной деятельности, ведь мы видим, что эти два авиационных происшествия прежде всего связаны с человеческим фактором", — заключил Нерадько.