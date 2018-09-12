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Жертвами пожара на российском траулере у берегов Марокко стали двое моряков
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Жертвами пожара на российском траулере у берегов Марокко стали двое моряков 

ТВ Центр + ещё 2 1 час назад
Фото: ТВ Центр
На российском рыболовецком судне «Капитан Богомолов», находящемся в районе марокканской рыболовной зоны, произошел пожар — погибли два члена экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Следственного комитета на транспорте.
Уточняется, что жертвами пожара, возникшего 11 сентября, стали моторист и рыбмастер. Начата доследственная проверка.
Вместе с тем портал ИАА «ПортНьюс» отмечает, что в момент возгорания, которое в итоги потушили сами моряки, траулер находился на рейде порта Дахла.
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