Жертвами пожара на российском траулере у берегов Марокко стали двое моряков

На российском рыболовецком судне «Капитан Богомолов», находящемся в районе марокканской рыболовной зоны, произошел пожар — погибли два члена экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного управления Следственного комитета на транспорте.

Уточняется, что жертвами пожара, возникшего 11 сентября, стали моторист и рыбмастер. Начата доследственная проверка.

Вместе с тем портал ИАА «ПортНьюс» отмечает, что в момент возгорания, которое в итоги потушили сами моряки, траулер находился на рейде порта Дахла.