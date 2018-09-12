Новая программа полетов в Китай открывается в екатеринбургском аэропорту

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 сентября. / ТАСС /. Новая чартерная программа полетов авиакомпании «ИрАэро» в китайский Хайкоу открывается в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает в среду пресс-служба аэропорта.

"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») открывается новая чартерная программа полетов авиакомпании «ИрАэро» в Хайкоу (остров Хайнань, Китай)", — говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что первый рейс запланирован на вторник, 18 сентября, 12:40 местного времени (10:40 мск). Время в пути составит около 7 часов. Для перелетов будут использованы самолеты Boeing-777-200 вместимостью до 371 человек.