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Новая программа полетов в Китай открывается в екатеринбургском аэропорту
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Новая программа полетов в Китай открывается в екатеринбургском аэропорту 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Новая чартерная программа полетов авиакомпании «ИрАэро» в китайский Хайкоу открывается в международном аэропорту Кольцово в Екатеринбурге, сообщает в среду пресс-служба аэропорта.
"В международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты регионов») открывается новая чартерная программа полетов авиакомпании «ИрАэро» в Хайкоу (остров Хайнань, Китай)", — говорится в сообщении.
Пресс-служба поясняет, что первый рейс запланирован на вторник, 18 сентября, 12:40 местного времени (10:40 мск). Время в пути составит около 7 часов. Для перелетов будут использованы самолеты Boeing-777-200 вместимостью до 371 человек.
Ранее из Кольцова уже совершались рейсы в Хайкоу. В 2014 года полеты сюда осуществляли авиакомпания Nordwind Airlines и Utair. На данный момент рейсы совершаются только в другой аэропорт острова — Санья.
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