В Петербурге Нева вышла из берегов и затопила набережную Лейтенанта Шмидта

В Северной столице Нева затопила набережную Лейтенанта Шмидта, передает «Петербургский дневник». Река разлилась на тротуар утром в среду.

По состоянию на 10.00 12 сентября уровень воды достиг отметки 118 сантиметров, однако поводов для волнения у жителей города нет: наводнением считается подъем воды выше отметки 160 сантиметров.

Помех для движения судов нет, но вот гулять по набережной пешеходы пока не могут. Закрывать дамбу в ближайшие часы не планируется.

Напомним, утром в Петербурге прошел сильный дождь. Ветер дул со скоростью около 20 метров в секунду.