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В Петербурге Нева вышла из берегов и затопила набережную Лейтенанта Шмидта
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В Петербурге Нева вышла из берегов и затопила набережную Лейтенанта Шмидта 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Северной столице Нева затопила набережную Лейтенанта Шмидта, передает «Петербургский дневник». Река разлилась на тротуар утром в среду.
По состоянию на 10.00 12 сентября уровень воды достиг отметки 118 сантиметров, однако поводов для волнения у жителей города нет: наводнением считается подъем воды выше отметки 160 сантиметров.
Помех для движения судов нет, но вот гулять по набережной пешеходы пока не могут. Закрывать дамбу в ближайшие часы не планируется.
Напомним, утром в Петербурге прошел сильный дождь. Ветер дул со скоростью около 20 метров в секунду.
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