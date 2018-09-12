Путина приняли в вожатые детского центра «Океан»

Президента РФ Владимира Путина приняли в ряды вожатых всероссийского детского центра "Океан".

Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин после работы пленарной сессии в среду вечером на Восточном экономическом форуме посетили детский центр, где проходит фестиваль российско-китайской дружбы.

"По поручению вожатского отряда "Исток" с огромным удовольствием принимаем вас в ряды вожатых Всероссийского детского центра "Океан", — сказал директор центра Андрей Базилевский.

резидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время посещения Всероссийского детского центра "Океан" во Владивостоке. 12 сентября 2018

Он вручил президенту толстовку с символикой детского центра.

Кроме того, педагоги центра подарили Си Цзиньпину его фотопортрет, который был сделан десять лет назад во время посещения им лагеря.

Китайская делегация, в свою очередь, подарила Путину картину из шелка, на которой был изображен кран, в честь российских спасателей, которые помогли Китаю после землетрясения в 2008 году.