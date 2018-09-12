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В провинции Шэньси произошло землетрясение магнитудой 5,3, информации о пострадавших пока нет
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В провинции Шэньси произошло землетрясение магнитудой 5,3, информации о пострадавших пока нет 

ИА Синьхуа + ещё 4 12 сентября 2018
Сиань, 12 сентября /Синьхуа/ — Как стало известно корр. Синьхуа в пресс-канцелярии народного правительства уезда Нинцян города Ханьчжун провинции Шэньси /Северо-Западный Китай/, в указанном уезде сегодня в 19:06 по местному времени произошло землетрясение магнитудой 5,3. На настоящий момент отсутствуют сообщения о наличии пострадавших и имущественного ущерба в эпицентре землетрясения и прилегающих к нему районах.
Как свидетельствует обнародованная сегодня вечером Сейсмологическим управлением провинции Шэньси информация, эпицентр землетрясения пришелся на границу между провинциями Шэньси, Сычуань /Юго-Западный Китай/ и Ганьсу /Северо-Западный Китай/. В городе Ханьчжун ощущались толчки, достаточно сильные толчки были зафиксированы в уездах Нинцян, Люэян и Мяньсянь.
Местные власти уже ввели в действие механизм экстренного реагирования на землетрясения 2-й степени и направили на место происшествия рабочую группу в составе 20 человек. -0-
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