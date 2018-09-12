Дожди и сильный ветер. В Прикамье объявили штормовое предупреждение

В некоторых районах Прикамья ожидаются дожди и сильный ветер

В ближайшие дни Пермский край окажется под влиянием активного циклона. Ветер может усилиться местами до 17-22 метров в секунду. В некоторых районах синоптики ожидают сильный дождь.

— В Пермском крае 13 сентября ожидаются дожди, — сообщали ранее в ГИС-центре ПГНИУ. — На севере края они будут сильные, а на юге — слабее. Кроме того, значительно усилится ветер. Если прогноз по траектории и глубине циклона оправдается, юго-западный ветер может усиливаться в порывах до 18 метров в секунду. При этом ночная температура повысится до +8…+13°С, днем по югу края также будет тепло, +15…+18°С.

Во время непогоды МЧС советует уходя из дома закрывать окна и выключать электроприборы. При сильном ветре пермяков просят соблюдать меры предосторожности, водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

Ранее мы публиковали прогноз погоды на текущую неделю. https://59.ru/text/gorod/65367401/