Тайфун «Бариджат» прервал транспортное сообщение в южнокитайской провинции Хайнань

Хайкоу, 12 сентября / Синьхуа / — Паромные и железнодорожные пассажирские перевозки между провинциями Хайнань и Гуандун на юге Китая приостановлены в связи с приближением 23-го по счету в этом году тайфуна.

Тайфун «Бариджат» сформировался во вторник утром в Южно-Китайском море и, по прогнозу, достигнет западной части Гуандуна и восточных районов провинции Хайнань к четвергу.

Из соображений безопасности паромная переправа через пролив Цюнчжоу между провинциями Хайнань и Гуандун приостановлено в среду в 14 часов, сообщила местная администрация по морским делам.

Также приостановлены железнодорожные перевозки по кольцевой линии на острове Хайнань.

По состоянию на вечер вторника более 70 тыс. рыбаков были вынуждены остаться на берегу, и свыше 23 тыс. рыболовецких судов пришвартовались в портах.

По сообщению центральной метеослужбы Китая, в 8 часов утра среды тайфун «Бариджат» находился примерно в 550 км от города Лэйчжоу провинции Гуандун и передвигался в западном направлении со скоростью 15 км в час. -0-