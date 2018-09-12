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Тайфун «Бариджат» прервал транспортное сообщение в южнокитайской провинции Хайнань
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Тайфун «Бариджат» прервал транспортное сообщение в южнокитайской провинции Хайнань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Хайкоу, 12 сентября /Синьхуа/ — Паромные и железнодорожные пассажирские перевозки между провинциями Хайнань и Гуандун на юге Китая приостановлены в связи с приближением 23-го по счету в этом году тайфуна.
Тайфун «Бариджат» сформировался во вторник утром в Южно-Китайском море и, по прогнозу, достигнет западной части Гуандуна и восточных районов провинции Хайнань к четвергу.
Из соображений безопасности паромная переправа через пролив Цюнчжоу между провинциями Хайнань и Гуандун приостановлено в среду в 14 часов, сообщила местная администрация по морским делам.
Также приостановлены железнодорожные перевозки по кольцевой линии на острове Хайнань.
По состоянию на вечер вторника более 70 тыс. рыбаков были вынуждены остаться на берегу, и свыше 23 тыс. рыболовецких судов пришвартовались в портах.
По сообщению центральной метеослужбы Китая, в 8 часов утра среды тайфун «Бариджат» находился примерно в 550 км от города Лэйчжоу провинции Гуандун и передвигался в западном направлении со скоростью 15 км в час. -0-
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