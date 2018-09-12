Из Екатеринбурга запустят еще один прямой рейс на остров в южном Китае

аэропорту Кольцово появился новый чартер до острова Хайнань. Первый рейс вылетит в китайский Хайкоу уже 18 сентября. Чартер организует авиаперевозчик «ИрАэро».

— Время в пути составит около семи часов. Полеты будут производиться на самолете Boeing-777-200 вместимостью до 371 человека, — рассказали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Город Хайкоу — столица южнокитайской провинции Хайнань (находится на севере одноименного с провинцией острова). Эта местность является одним из центров туризма в Китае.

Также из Кольцово можно улететь в другой аэропорт острова — Санья. По итогам 2017 года пассажиропоток на это направление составил около 55 тысяч человек.

До этого в последний раз рейсы из Кольцово в Хайкоу осуществлялись в 2014 году.

В 2017 году в екатеринбургском аэропорту появился прямой рейс на Сицилию.