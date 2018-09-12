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Позиция Японии по мирному договору с Россией неизменна, сообщил источник
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Позиция Японии по мирному договору с Россией неизменна, сообщил источник 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ПОЗИЦИЯ ЯПОНИИ ПО МИРНОМУ ДОГОВОРУ С РОССИЕЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕИЗМЕННА — ИСТОЧНИК В ЯПОНСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
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