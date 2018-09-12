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Позиция Японии по мирному договору с Россией неизменна, сообщил источник
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Позиция Японии по мирному договору с Россией неизменна, сообщил источник
РИА Новости
2 часа назад
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РИА Новости
РИА НОВОСТИ
: ПОЗИЦИЯ
ЯПОНИИ
ПО МИРНОМУ ДОГОВОРУ С РОССИЕЙ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ НЕИЗМЕННА — ИСТОЧНИК В ЯПОНСКОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
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