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Шторм снес строительные ограждения в Выборге
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Шторм снес строительные ограждения в Выборге 

Ivyborg.ru 27 минут назад
Непогода настигла неожиданно. Сегодня, 12 сентября, в старой части Выборга шторм снес строительные ограждения одного из домов. Об этом сообщает подписчик ivbg.ru.
Ограждение не вынесло сильных порывистых ветров.
Ivyborg.ru: последние новости
Штормовой ветер и дожди пришли в Санкт-Петербург и Ленобласть Ночью в Выборгском районе тушили крупный пожар Крым накрыли шторм, буря и ливни. Объявлено экстренное предупреждение
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