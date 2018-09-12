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Прокуратура начала проверку после падения самолета в Ульяновской области
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Прокуратура начала проверку после падения самолета в Ульяновской области 

Rambler News Service + ещё 1 1 час назад
Ульяновская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства после падения легкомоторного самолета в Майнском районе Ульяновской области, в результате которого погиб пилот воздушного судна.
«Трагедия произошла недалеко от села Тагай Майнского района. По предварительным данным, воздушное судно использовалось для выполнения сельскохозяйственных работ», — говорится в сообщении ведомства.
На место происшествия выехал ульяновский транспортный прокурор и следственная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. По данным МЧС региона, ЧП произошло с самолетом Zlin Z-37.
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