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В Саратове сорок человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме
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В Саратове сорок человек эвакуировали из-за пожара в жилом доме 

РИА Новости + ещё 2 37 минут назад
САРАТОВ, 12 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожар в жилом пятиэтажном доме произошёл в среду в Саратове, огонь локализован, эвакуированы 40 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Сообщение о задымлении в подвале дома на улице Заречной поступило на пульт «01» в 13.14 (12.14 мск).
"Очаг пожара был обнаружен в подвальном помещении. Из дома были эвакуированы 40 человек. Пострадавших нет. Пожар локализован в 14.00 (13.00 мск)", — сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что площадь пожара составила примерно 40 квадратных метров, причина возгорания выясняется. «В настоящее время проводится дымоудаление», — добавила она.
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