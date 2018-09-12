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В Саратове потушили пожар в жилом доме
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В Саратове потушили пожар в жилом доме 

РИА Новости + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
САРАТОВ, 12 сен — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожарные в среду в Саратове ликвидировали возгорание в жилом пятиэтажном доме, откуда эвакуировали 40 человек, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы регионального главка МЧС Наталия Куличенкова.
Ранее в МЧС сообщили, что сообщение о задымлении в подвале дома на улице Заречной поступило на пульт «01» в 13.14 (12.14 мск). Пожар в 14.00 был локализован на площади около 40 квадратных метров. Из дома эвакуировали 40 человек.
"В 14.32 (13.32 мск) объявлено о ликвидации пожара, все работы на месте завершены. Пострадавших нет", — сказала собеседница агентства.
Причина возгорания устанавливается, добавила она.
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