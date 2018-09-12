Из-за пожара в пятиэтажке на улице Заречной эвакуировали сорок человек

Сегодня, 12 сентября, из-за пожара в подвале пятиэтажного дома на улице Заречной в Заводском районе Саратова были эвакуированы сорок человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как уточнили спасатели, сообщение о задымлении в подвальном помещении поступило на пульт дежурного диспетчера в 13.14. На место происшествия выехали 17 человек на четырех спецмашинах. Полностью локализовать пожар, площадь которого составила 40 квадратных метров, удалось в 14.00.

В ведомстве уточнили, что в результате пожара эвакуировали 40 человек. Сейчас в здании проводится дымоудаление. По предварительным данным, при пожаре никто не пострадал.