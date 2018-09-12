В многоквартирном доме в Цхинвале произошел пожар

ЦХИНВАЛ, 12 сен — Sputnik . В столице Южной Осетии произошел пожар в жилом доме в среду, около половины пятого, сообщили Sputnik в пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, возгорание случилось в жилом доме на ул. Кочисовой Розы. Прибывшие на место инцидента спасатели эвакуировали жителей дома. Как сообщили в больнице Цхинвала, двое пострадавших при пожаре были госпитализированы, на данный момент они находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.

В МЧС республики отметили, что причины возгорания пока не выявлены.