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В многоквартирном доме в Цхинвале произошел пожар
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В многоквартирном доме в Цхинвале произошел пожар 

Sputnik Южная Осетия + ещё 1 54 минуты назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 12 сен — Sputnik. В столице Южной Осетии произошел пожар в жилом доме в среду, около половины пятого, сообщили Sputnik в пресс-служба МЧС республики.
По данным ведомства, возгорание случилось в жилом доме на ул. Кочисовой Розы. Прибывшие на место инцидента спасатели эвакуировали жителей дома. Как сообщили в больнице Цхинвала, двое пострадавших при пожаре были госпитализированы, на данный момент они находятся в реанимации, их состояние оценивается как тяжелое.
В МЧС республики отметили, что причины возгорания пока не выявлены.
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