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В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет
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В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет 

Газета.Ru + ещё 8 39 минут назад
Легкомоторный самолет разбился около поселка Тагай Майнского района Ульяновской области, пилот погиб. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета.
Как отмечается, самолет выполнял сельскохозяйственные работы.
"На борту воздушного судна находился один человек — пилот, он погиб", — сообщает ведомство.
На место происшествия выехала следствен­но-оперативная группа. Ведомство организовало проверку для выяснения всех обстоятельств крушения.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье разбился легкомоторный самолет, два человека погибли.
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