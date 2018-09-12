В Ульяновской области разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет разбился около поселка Тагай Майнского района Ульяновской области , пилот погиб. Об этом сообщает Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета.

Как отмечается, самолет выполнял сельскохозяйственные работы.

"На борту воздушного судна находился один человек — пилот, он погиб", — сообщает ведомство.

На место происшествия выехала следствен­но-оперативная группа. Ведомство организовало проверку для выяснения всех обстоятельств крушения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье разбился легкомоторный самолет, два человека погибли.