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Пожарные потушили вспыхнувший склад в Ленинском районе
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Пожарные потушили вспыхнувший склад в Ленинском районе 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Днем 12 сентября спасатели МЧС потушили загоревшийся склад на улице Дукача в Ленинском районе Новосибирска.
По информации ГУ МЧС по Новосибирской области, сообщение о пожаре поступило в оперативную службу МЧС в 14:28.
«Спустя пять минут первые подразделения пожарной охраны были на месте вызова. Пожар был оперативно локализован, открытое горение ликвидировано в 14:50. Работы по проливке места пожара продолжились до полного исключения тления. Окончательно пожар был потушен в 15:46. В результате возгорания поврежден утеплитель крыши в складе металлоконструкций на площади 100 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.
В тушении пожара приняли участие 5 единиц техники и 22 человека. В пожаре никто не пострадал.
«Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. Жилая зона от задымления не пострадала, так как склад расположен в промышленной зоне вдалеке от жилых домов. Причину пожара предстоит установить дознавателям», — добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Вчера крупный пожар произошёл в кафе рядом с Центральным парком. Из-за него весь центр города надолго затянуло дымом, а пожарным пришлось разбирать крышу, чтобы добраться до огня. Редакция НГС вела онлайн-трансляцию с места происшествия. Позже в МЧС назвали причину пожара.
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