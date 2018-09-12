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На пожаре на «Карбохиме» есть погибшие и пострадавшие
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На пожаре на «Карбохиме» есть погибшие и пострадавшие 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
14 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 50 человек личного состава тушат пожар на дзержинском заводе «Карбохим» 12 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Предварительно известно, что на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 кв.м. с последующим возгоранием. Один человек погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован.
В 11:39 пожар был локализован.
Напомним, что пожарные подразделения выехали на возгорание на «Карбохиме» по рангу пожара №2.
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