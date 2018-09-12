На пожаре на «Карбохиме» есть погибшие и пострадавшие

14 единиц основной и специальной пожарной техники, а также 50 человек личного состава тушат пожар на дзержинском заводе «Карбохим» 12 сентября, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Предварительно известно, что на территории предприятия произошел разлив растворителя на площади 300 кв.м. с последующим возгоранием. Один человек погиб, еще один получил ожоги и был госпитализирован.

В 11:39 пожар был локализован.

Напомним, что пожарные подразделения выехали на возгорание на «Карбохиме» по рангу пожара №2.