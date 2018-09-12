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В Новосибирске ликвидировали крупный пожар
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В Новосибирске ликвидировали крупный пожар 

АиФ-Новосибирск + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области, звонок о том, что на улице Дукача сильный дым, поступило в оперативную службу МЧС в 14 часа 28 минут по местному времени. Уже через пять минут первая пожарная машина была на месте вызова. Люди не пострадали от этого ЧП. Пожар был оперативно локализован: огонь ликвидировали уже через 20 минут. Потом ещё более часа сотрудники пожарного подразделения проливали место пожара, чтобы исключить вероятность возгорания от тления. Окончательно пожар потушили в 15 часов 46 минут.
Были задействованы 5 машин и 22 человека личного состава. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. Склад находится в промышленной зоне вдалеке от жилых домов, поэтому на спальные районы задымлении е не распространилось. На месте продолжают работать дознаватели МЧС России. Им необходимо установить место возникновения пожара и его причину. Кстати, в результате возгорания огонь повредил утеплитель кровли на площади 100 квадратных метров на складе металлоконструкций.
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