В Новосибирске ликвидировали крупный пожар

Как сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Новосибирской области , звонок о том, что на улице Дукача сильный дым, поступило в оперативную службу МЧС в 14 часа 28 минут по местному времени. Уже через пять минут первая пожарная машина была на месте вызова. Люди не пострадали от этого ЧП. Пожар был оперативно локализован: огонь ликвидировали уже через 20 минут. Потом ещё более часа сотрудники пожарного подразделения проливали место пожара, чтобы исключить вероятность возгорания от тления. Окончательно пожар потушили в 15 часов 46 минут.

Были задействованы 5 машин и 22 человека личного состава. Пожарные не допустили дальнейшего распространения огня. Склад находится в промышленной зоне вдалеке от жилых домов, поэтому на спальные районы задымлении е не распространилось. На месте продолжают работать дознаватели МЧС России. Им необходимо установить место возникновения пожара и его причину. Кстати, в результате возгорания огонь повредил утеплитель кровли на площади 100 квадратных метров на складе металлоконструкций.