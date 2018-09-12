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В Барнауле и Белокурихе произошли пожары в многоквартирных домах
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В Барнауле и Белокурихе произошли пожары в многоквартирных домах 

АиФ — Алтай 14 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Два пожара в многоквартирных домах произошло в Алтайском крае 12 сентября.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, в 08:54 часов поступило сообщение о пожаре в одном из домов в Ленинском районе Барнаула. На место происшествия было направлено 6 единиц техники и 14 человек личного состава. В 09:06 пожар локализовали, спустя 2 минуты полностью потушили.
В 10:10 часов сообщили о пожаре в многоквартирном доме в Белокурихе. От МЧС привлекалось 3 единицы техники и 11 человек личного состава. В 10:17 часов пожар локализовали, в 10:21 часов — потушили.
О пострадавших не сообщается.
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