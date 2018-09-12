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Учения спасателей ОДКБ: как действовать во время землетрясения
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Учения спасателей ОДКБ: как действовать во время землетрясения 

Мир24 44 минуты назад
Разрушенные здания, утечка опасных химических веществ, десятки пострадавших. На учебном полигоне в Казахстане спасатели государств-членов ОДКБ отрабатывали совместные действия по ликвидации последствий землетрясения. Насколько союзники работали слаженно, оценил корреспондент «МИР 24» Максим Козлов.
Спасатели из Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана работают в одной команде. По легенде, подземные толчки разрушили здания, привели к пожарам. Местность сложная — добраться до места происшествия машинами невозможно. Первой к разведке и ликвидации последствий приступает авиация.
В горящем составе на железной дороге взрывоопасные химикаты. В ликвидации участвуют специалисты российского Центра по проведению спасательных операций особого риска. «Личный состав отработал с поставленной перед ними задачей качественно и, в общем, высоко оценивается нашим руководством. Это было высказано на совещании под руководством руководителя ОДКБ», — указал руководитель оперативной группы МЧС России Владимир Блинников.
Более чем 600 пожарных и спасателей разобрали сымитированные завалы, ликвидировали возгорания и вывели людей из зоны землетрясения. Все меньше чем за час. Результат слаженной работы. «Самое ценное из этого опыта — это прежде всего обмен мнениями и опытом между нашими спасателями, которые первыми идут и в огонь идут, и в трудные чрезвычайные, рискуя своей жизнью, ситуации. Самое главное заключается в том, что в рамках ОДКБ наши подразделения нацелены работать на все виды происшествий», — подчеркнул заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин.
Тех, кто проявил себя на учениях, наградили. Лучшие получили медали и благодарности.
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