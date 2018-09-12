Совместные учения стран ОДКБ прошли в Казахстане

Кыргызстана, России, Таджикистана и Cовместные учения стран ОДКБ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций прошли на полигоне Алматинской области. Спасатели успешно отработали сценарий землетрясения, передает телеканал «МИР 24». Спасатели из Армении Казахстана — более шестисот человек — действовали в одной команде. Меньше чем за час им удалось разобрать имитацию завалов, ликвидировать возгорания и вывести людей из зоны бедствия.

Также специалисты оперативно ликвидировали возгорание железнодорожного состава со взрывоопасными химикатами. По оценке руководителей, спасатели работали четко и слаженно. «Самое ценное из этого опыта — это, прежде всего, обмен мнениями и опытом между нашими спасателями, которые первыми идут в трудные чрезвычайные ситуации, рискуя своей жизнью», — сказал заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин . По итогам учений лучшие спасатели были награждены грамотами и медалями.

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