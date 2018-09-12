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Совместные учения стран ОДКБ прошли в Казахстане
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Совместные учения стран ОДКБ прошли в Казахстане 

Мир24 + ещё 1 49 минут назад
Cовместные учения стран ОДКБ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций прошли на полигоне Алматинской области. Спасатели успешно отработали сценарий землетрясения, передает телеканал «МИР 24». Спасатели из Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Казахстана — более шестисот человек — действовали в одной команде. Меньше чем за час им удалось разобрать имитацию завалов, ликвидировать возгорания и вывести людей из зоны бедствия.
Также специалисты оперативно ликвидировали возгорание железнодорожного состава со взрывоопасными химикатами. По оценке руководителей, спасатели работали четко и слаженно. «Самое ценное из этого опыта — это, прежде всего, обмен мнениями и опытом между нашими спасателями, которые первыми идут в трудные чрезвычайные ситуации, рискуя своей жизнью», — сказал заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Юрий Ильин. По итогам учений лучшие спасатели были награждены грамотами и медалями.
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