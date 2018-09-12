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Мощный взрыв на химзаводе под Нижним Новгородом перерос в пожар
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Мощный взрыв на химзаводе под Нижним Новгородом перерос в пожар 

ТК «Звезда» + ещё 3 53 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В результате пожара погиб один человек, еще одному понадобилась срочная медицинская помощь.
На территории химического предприятия «Карбохим» под Нижним Новгородом прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Местные жители делятся фото и видео с места событий в социальных сетях.
Взрыв произошел на открытой площадке предприятия. По данным экстренных служб, взорвалась емкость с растворителем. Что послужило причиной детонации, не уточнятся.
«Установлено, что произошло загорание химикатов в емкости, горение происходит в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. На данный момент объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метром», — цитирует ТАСС представителей регионального центра МЧС.
В результате пожара погиб один человек, еще одному понадобилась срочная медицинская помощь. На месте чрезвычайного происшествия работают более 50 спасателей и 14 единиц техники.
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