Мощный взрыв на химзаводе под Нижним Новгородом перерос в пожар

В результате пожара погиб один человек, еще одному понадобилась срочная медицинская помощь.

На территории химического предприятия «Карбохим» под Нижним Новгородом прогремел взрыв, после чего начался сильный пожар. Местные жители делятся фото и видео с места событий в социальных сетях.

Взрыв произошел на открытой площадке предприятия. По данным экстренных служб, взорвалась емкость с растворителем. Что послужило причиной детонации, не уточнятся.

«Установлено, что произошло загорание химикатов в емкости, горение происходит в металлическом каркасном ангаре на открытой площадке. На данный момент объявлена локализация пожара на площади 1000 квадратных метром», — цитирует ТАСС представителей регионального центра МЧС

В результате пожара погиб один человек, еще одному понадобилась срочная медицинская помощь. На месте чрезвычайного происшествия работают более 50 спасателей и 14 единиц техники.