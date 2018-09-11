Ещё
Трамп отреагировал на приближение «одного из худших» штормов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп отреагировал на приближение «одного из худших» штормов 

Газета.Ru + ещё 1 11 сентября 2018
Президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что к Восточному побережью США приближается «один из худших» штормов за много лет.
Трамп отметил, что шторм нанесет «прямой удар» по Южной Каролине, Северной Каролине и Виргинии. Он призвал жителей штатов приготовиться к стихийному бедствию и пожелал им быть в безопасности.
В другом твите президент заявил, что провел переговоры с губернаторами этих штатов по поводу приближающегося шторма. По его словам, их власти готовы оказывать населению круглосуточную поддержку.
Ранее сообщалось, что власти штата Южная Каролина намерены эвакуировать около миллиона людей из-за надвигающегося урагана «Флоренс».
Газета.Ru: последние новости
Петербуржцев предупредили о дождях в выходные Трамп ввел режим ЧП в двух штатах из-за урагана Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей517
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей37
Норкин взбесил россиян706
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой41
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО135
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение