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Россия готова сесть за стол переговоров по мирному договору с Японией
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Россия готова сесть за стол переговоров по мирному договору с Японией 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. РФ ГОТОВА БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО СЕСТЬ ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ МИРНОГО ДОГОВОРА С ЯПОНИЕЙ — МОРГУЛОВ
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