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Проезд грузового транспорта через Ивантеевку ограничат до 2021 года
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Проезд грузового транспорта через Ивантеевку ограничат до 2021 года 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Проезд через городской округ Ивантеева Московской области по четырем дорогам регионального значения будет закрыт для грузовых машин массой больше 3,5 тонны с 14 сентября 2018 года по 31 декабря 2020 года. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"14 сентября в г. о. Ивантеевка будет введено ограничение на проезд грузового транспорта массой более 3,5 тонн по региональным автодорогам.
Ограничение будет действовать до 31 декабря 2020 года", — говорится в сообщении.
Согласно сообщению, проезд ограничат по следующим участкам: Ярославское шоссе — Ивантеевка — Щелково с 0 км по 6 км, М-8 «Холмогоры» — сан. Зеленая роща — Ивантеевка с 0 км по 8,5 км, Пушкино — Красноармейск — Левсково — Ивантеевка" с 0 км по 6,1 км и «М-8 „Холмогоры“ — Ивантеевка — завод ЖБК с 0 км по 3,1 км. В Минтрансе области добавили, что аналогичное ограничение движения на проезд большегрузного транспорта введено на муниципальных автодорогах в г. о. Ивантеевка постановлением главы.
Ограничение проезда грузовиков связано с реконструкцией федеральной трассы М-8 „Холмогоры“. На дорогах будут установлены дорожные знаки и информационные щиты с возможными путями объезда.
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