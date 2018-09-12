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Ограничение на проезд грузового транспорта вводится в Ивантеевке с 14 сентября
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Ограничение на проезд грузового транспорта вводится в Ивантеевке с 14 сентября 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
С 14 сентября в Ивантеевке будет ограничен проезд грузового транспорта массой более 3,5 тонн по региональным автодорогам. Соответствующее распоряжение подписано Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на период реконструкции федеральной автодороги М8 «Холмогоры».
Ограничение на проезд грузового транспорта вводится через городской округ Ивантеевка по четырем участкам региональных автодорог:
-«Ярославское шоссе — Ивантеевка — Щелково» с 0 километра по 6 километр,
— «М8 „Холмогоры“ — санаторий „Зеленая роща“ — Ивантеевка» с 0 километра по 8,5 километра,
— «Пушкино-Красноармейск» — Левсково — Ивантеевка» с 0 километра по 6,1 километра;
— «М8 „Холмогоры“ — Ивантеевка — завод ЖБК» с 0 километра по 3,1 километра.
На дорогах установят дорожные знаки и информационные щиты с возможными путями объезда. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2020 года.
Аналогичное ограничение движения на проезд большегрузного транспорта введено на муниципальных автодорогах в городском округе Ивантеевка постановлением главы.
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