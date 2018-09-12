Ограничение на проезд грузового транспорта вводится в Ивантеевке с 14 сентября

С 14 сентября в Ивантеевке будет ограничен проезд грузового транспорта массой более 3,5 тонн по региональным автодорогам. Соответствующее распоряжение подписано Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на период реконструкции федеральной автодороги М8 «Холмогоры».

Ограничение на проезд грузового транспорта вводится через городской округ Ивантеевка по четырем участкам региональных автодорог:

-«Ярославское шоссе — Ивантеевка — Щелково» с 0 километра по 6 километр,

— «М8 „Холмогоры“ — санаторий „Зеленая роща“ — Ивантеевка» с 0 километра по 8,5 километра,

— «Пушкино-Красноармейск» — Левсково — Ивантеевка» с 0 километра по 6,1 километра;

— «М8 „Холмогоры“ — Ивантеевка — завод ЖБК» с 0 километра по 3,1 километра.

На дорогах установят дорожные знаки и информационные щиты с возможными путями объезда. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Аналогичное ограничение движения на проезд большегрузного транспорта введено на муниципальных автодорогах в городском округе Ивантеевка постановлением главы.