Бедствие в шторм: у мыса Айя спасли спортсменов на каяках

СИМФЕРОПОЛЬ , 12 сен — РИА Новости Крым . У берегов Севастополя потерпели бедствие спортсмены на каяках, которые вышли в море в штормовую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.

Инцидент произошел в районе мыса Айя. «35-летний севастополец и 27-летний симферополец, выйдя в море на каяках, потерпели бедствие. Молодые люди попали в морские штормовые условия, вследствие чего каяки наполнились водой, и дальнейшее передвижение стало невозможно. Оба каякера оказались в воде на расстоянии приблизительно 50 м от берега», — рассказали в ведомстве.

Очевидцами происшествия стали сотрудники лесной охраны ландшафтного заказника «Мыс Айя», которые и вызвали спасателей. На помощь пострадавшим незамедлительно вышел катер «Чибис». Спасатели подняли с воды на борт катера спортсменов вместе с каяками и доставили их в Балаклаву.

Как уточнили в ведомстве, пловцы обессилели, однако медпомощь им не понадобилась.

У берегов Севастополя потерпели бедствие спортсмены на каяках