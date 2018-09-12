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Бедствие в шторм: у мыса Айя спасли спортсменов на каяках
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Бедствие в шторм: у мыса Айя спасли спортсменов на каяках 

РИА Новости Крым 2 часа назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. У берегов Севастополя потерпели бедствие спортсмены на каяках, которые вышли в море в штормовую погоду. Об этом сообщили в пресс-службе Центра гражданской защиты Севастополя.
Инцидент произошел в районе мыса Айя. «35-летний севастополец и 27-летний симферополец, выйдя в море на каяках, потерпели бедствие. Молодые люди попали в морские штормовые условия, вследствие чего каяки наполнились водой, и дальнейшее передвижение стало невозможно. Оба каякера оказались в воде на расстоянии приблизительно 50 м от берега», — рассказали в ведомстве.
Очевидцами происшествия стали сотрудники лесной охраны ландшафтного заказника «Мыс Айя», которые и вызвали спасателей. На помощь пострадавшим незамедлительно вышел катер «Чибис». Спасатели подняли с воды на борт катера спортсменов вместе с каяками и доставили их в Балаклаву.
Как уточнили в ведомстве, пловцы обессилели, однако медпомощь им не понадобилась.
У берегов Севастополя потерпели бедствие спортсмены на каяках
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