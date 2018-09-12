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На Сахалине произошло землетрясение и проснулся вулкан
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На Сахалине произошло землетрясение и проснулся вулкан 

360tv.ru 2 часа назад
На вулкане Эбеко, который находится в семи километрах от Северо-Курильска, 12 сентября произошел выброс пепла. Также на Сахалине зафиксировано землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщили Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по региону и сейсмологический сервис eqalert.ru.
Высота пеплового выброса достигла двух километров. Шлейф от него распространился в южном направлении от Эбеко.
В МЧС отметили, что в Северо-Курильске пеплопада не зафиксирована, запаха сероводорода также не ощущается. По словам представителей ведомства, никакой угрозы для жизни населения нет.
Тем временем к северу от полуострова Шмидта произошло землетрясение магнитудой 4,7. По данным сейсмологического сервиса, очаг находился на глубине 10 километров. Эпицентр находился в 118 километров от ближайшего населенного пункта — села Некрасовка.
В городе Оха, который расположился в 127 километрах от эпицентра, ощущалось землетрясение в 2-3 балла.
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