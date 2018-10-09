Черновик от 12.09.2018 10:09 (Антон Шадрин)

Пожар площадью 120 квадратных метров произошел на улице Маяковского в селе Дивееве, сообщает главное управление МЧС России по Нижегородской области

Сообщение о возгорании в жилом доме поступило около полуночи 11 сентября. Так как пожар обнаружили поздно, во время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом уже был полностью охвачен огнем.

В результате происшествия никто не пострадал, пожар тушили девять человек при помощи пяти единиц техники. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.