Черновик от 12.09.2018 10:09 (Антон Шадрин) 

Пожар площадью 120 квадратных метров произошел на улице Маяковского в селе Дивееве, сообщает главное управление МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании в жилом доме поступило около полуночи 11 сентября. Так как пожар обнаружили поздно, во время прибытия первых пожарно-спасательных подразделений дом уже был полностью охвачен огнем.
В результате происшествия никто не пострадал, пожар тушили девять человек при помощи пяти единиц техники. По предварительной информации, причиной возгорания стала неосторожность при приготовлении пищи.