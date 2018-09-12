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«Скоро появятся мегатайфуны. К ним мы точно не будем готовы»
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«Скоро появятся мегатайфуны. К ним мы точно не будем готовы» 

Primpress 2 часа назад
Фото: Primpress
Приморье может не выдержать ударов мощных тайфунов в будущем, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на портал «Маглипогода».
«В связи с изменением климата на планете Земля климат меняется и в Приморье. Уже прошли точку невозврата, и теперь нам предстоит только бороться с изменениями климата. Тайфуны и ураганы в будущем будут становиться все сильнее и опаснее, также будет расти их количество», — пишет автор портала Руслан Юрковский.
Он недоумевает, почему в крае не готовятся к приходу вихрей.
«Ведь все эти наводнения были известны за 10 дней и более. Так почему нет и не было никаких действий со стороны высших органов власти? В Приморье нужно разрабатывать программы для предотвращения последствий. Чтобы минимизировать такие наводнения, нужны конкретные действия, а не просто предупреждения», — пишет метеоэксперт.
По его словам, в будущем погода будет более опасная, чем сейчас.
«Думаю, нужно уже сейчас задуматься, а надеяться на русскую «авось». Надеюсь, меня услышали! Скоро появятся мегатайфуны! Вот к ним мы точно не будем готовы!", — заключает автор портала.
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