На севере Индии прогремел взрыв на химзаводе

По данным агентства, пострадавшие находятся в критическом состоянии в больнице.

Причиной ЧП, согласно данным полиции, стал взрыв баллона с газом, после чего в здании начался сильный пожар. Все жертвы взрыва были сотрудниками завода.

Согласно телеканалу India TV, на месте инцидента работают пожарные, службам пока не удалось локализовать огонь.