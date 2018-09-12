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На севере Индии прогремел взрыв на химзаводе
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На севере Индии прогремел взрыв на химзаводе 

РИА Новости 28 минут назад
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Шесть человек погибли, трое получили серьезные ранения в результате взрыва на химзаводе в городе Биджнор на севере Индии, сообщает агентство UNI.
По данным агентства, пострадавшие находятся в критическом состоянии в больнице.
Причиной ЧП, согласно данным полиции, стал взрыв баллона с газом, после чего в здании начался сильный пожар. Все жертвы взрыва были сотрудниками завода.
Согласно телеканалу India TV, на месте инцидента работают пожарные, службам пока не удалось локализовать огонь.
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