Пожар в многоэтажке Симферополя: двоих спасли, еще 10 эвакуировали

В течение 20 минут загорание было ликвидировано. Причину происшествия выясняют эксперты.

ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице 60 лет Октября накануне днем — загорелась трехкомнатная квартира на 8-м этаже. Огнем оказались повреждены вещи, площадь пожара составила 3 кв м.

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