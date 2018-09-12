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Пожар в многоэтажке Симферополя: двоих спасли, еще 10 эвакуировали
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Пожар в многоэтажке Симферополя: двоих спасли, еще 10 эвакуировали 

РИА Новости Крым 41 минуту назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. На пожаре в многоквартирном жилом доме в Симферополе спасены два человека, в том числе ребенок, и эвакуированы еще 10 человек. Об этом сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице 60 лет Октября накануне днем — загорелась трехкомнатная квартира на 8-м этаже. Огнем оказались повреждены вещи, площадь пожара составила 3 кв м.
"Спасены два человека — 34-х и 9-ти лет. Кроме того, спасатели эвакуировали 10 жильцов дома", — рассказали в МЧС.
В течение 20 минут загорание было ликвидировано. Причину происшествия выясняют эксперты.
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