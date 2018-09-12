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Срочно: Шесть человек погибли в результате взрыва цилиндра на химическом заводе в Индии
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Срочно: Шесть человек погибли в результате взрыва цилиндра на химическом заводе в Индии
ИА Синьхуа
1 час назад
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Нью-Дели
, 12 сентября /
Синьхуа
/ — Шесть человек погибли, еще несколько пострадали в среду в результате взрыва цилиндра на химическом заводе в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщили официальные источники. —0—
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