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Срочно: Шесть человек погибли в результате взрыва цилиндра на химическом заводе в Индии
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Срочно: Шесть человек погибли в результате взрыва цилиндра на химическом заводе в Индии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Нью-Дели, 12 сентября /Синьхуа/ — Шесть человек погибли, еще несколько пострадали в среду в результате взрыва цилиндра на химическом заводе в северном индийском штате Уттар-Прадеш. Об этом сообщили официальные источники. —0—
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