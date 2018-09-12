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В США из-за урагана трем штатам отправили 8 млн продпайков и бутылок с водой
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В США из-за урагана трем штатам отправили 8 млн продпайков и бутылок с водой 

ТАСС 58 минут назад
НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Восемь миллионов продовольственных пайков и бутылок с питьевой водой направлено в штаты Южная Каролина, Северная Каролина и Вирджиния в связи с надвигающимся ураганом «Флоренс». Об этом сообщило во вторник Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США (FEMA).
"Пайки и вода распределяются между тремя штатами. Мы уже установили и привели в состояние готовности базы поддержки, главным образом на территории объектов военного назначения. Власти штатов располагают годными товарами первой необходимости. Мы уже находимся на месте, чтобы прийти на подмогу", — информировал во время пресс-конференции, трансляцию которой вели ведущие телеканалы страны, представитель FEMA Джефф Берд.
По его словам, для населения штатов подготовлены партии палаток из брезента, одеял, переносных генераторов и раскладушек.
Ураган «Флоренс» 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. Центр атмосферного явления расположен примерно в 1165 км к юго— востоку от береговой линии Северной Каролины. Максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает 58 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 7,5 м/с. Ранее сообщалось, что «Флоренс» достигнет побережья США к 13 сентября, однако во вторник Национальный центр по наблюдению за ураганами США со штаб-квартирой в Майами (штат Флорида) информировал, что ураган замедлится и достигнет побережья Соединенных Штатов не раньше 14 сентября.
Власти штатов Вирджиния, Северная Каролина, Южная Каролина, Мэриленд, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется «Флоренс», уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.
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