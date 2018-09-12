Ученые в США заявили об угрозе распространения токсичных веществ из-за урагана «Флоренс»

НЬЮ-ЙОРК , 12 сентября. / ТАСС /. Американские специалисты полагают, что сильные дожди, которые пройдут в штате Северная Каролина из-за приближения урагана «Флоренс», могут привести к размытию мест, где находятся токсичные вещества. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

Как отмечает агентство, в восточной части штата, где прогнозируют наводнения, расположен ряд промышленных зон и крупных фермерских хозяйств. В 1999 году из-за урагана «Флойд» в данном районе произошли сильные наводнения, в воду попал большой объем пестицидов, удобрений, горючего и отходов. Как отмечается в публикации, «Флоренс» может принести еще более обильные осадки, чем «Флойд».

Агентство приводит комментарий директора центра по изучению стихийных бедствий в Восточно-Каролинском университете Джейми Круз. Как она подчеркнула, на этот раз угроза связана прежде всего с попаданием в воду летучей золы с предприятий, а также отходов с ферм, где содержат животных.

По данным AP, местные власти взяли под особый контроль девять объектов, на которых находятся токсичные отходы в прибрежных районах Южной и Северной Каролины. Кроме того, компании-операторы готовятся в случае необходимости осуществить экстренную остановку реакторов на АЭС в обоих штатах.

Ураган «Флоренс» 10 сентября достиг четвертой, предпоследней, категории по шкале Саффира — Симпсона. По последним данным, он находится примерно в 600 км к юго— западу от Бермудских островов. Максимальная скорость ветра в эпицентре атмосферного явления достигает 62,5 м/с, он движется в западном направлении со скоростью примерно 7,5 м/ с. Ожидается, что «Флоренс» достигнет побережья США в пятницу, 14 сентября.

Власти четырех штатов — Вирджинии, Северной Каролины, Южной Каролины, Мэриленда, а также столицы страны Вашингтона, в сторону которых движется «Флоренс», уже ввели режим чрезвычайной ситуации. В Южной и Северной Каролине объявлена эвакуация жителей прибрежных районов.