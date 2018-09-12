Неизвестные обстреляли аэропорт в столице Ливии 

Местные жители сообщили о взрывах в районе воздушной гавани.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Прибывающие самолеты направляются в город Мисрата, расположенный в 200 километрах от Триполи. Кто стоит за обстрелами, пока не установлено, передает ТАСС.
Митига — единственный действующий аэропорт в столице Ливии. Он возобновил свою работу 6 сентября. В конце августа воздушную гавань закрыли из-за вооруженных столкновений.
Напомним, ситуация в стране ухудшилась в 2011 году после свержения лидера страны Муаммара Каддафи. Двоевластие и обвал в системе безопасности привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций.