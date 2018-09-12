Неизвестные обстреляли аэропорт в столице Ливии 

Российская Газета: последние новости

100 туристов попали в ловушку на вулкане в Индонезии из-за горящего леса

Власти Венесуэлы эвакуировали три тысячи человек из-за утечки хлора

Два человека погибли и 39 пропали без вести при землетрясении в Японии